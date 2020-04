Všetkým budúcim mamičkám a oteckom

Prvýkrát bol otec pri pôrode prítomný v roku 1984 (vtedy ešte v Československu). Od tej doby počet pôrodov za prítomnosti otca prudko vzrástol.

Podľa výskumu v roku 2019 v 87% prípadoch bol pri pôrode prítomný partner - odpovedalo na neho 7 570 mamičiek. A čo mužova prítomnosť pri pôrode žene, jemu samému a dieťaťu prináša?

Prítomnosť muža pri pôrode môže zmierniť obavy matky z pôrodu, znížiť jej hladinu stresu a pôrod potom môže prebiehať rýchlejšie a bezproblémovo .Otcova prítomnosť môže posilniť jeho vzťah k dieťaťu.

Čo sa stane, keď záhadný vírus z Číny počas pár mesiacov rozšíri takmer po celom svete nevynímajúc Slovensko?

Budúci rodičia pozorne sledujú situáciu a pevne dúfajú, že ako rýchlo prišiel, tak rýchlo odíde. Avšak behom pár dní, prichádza rad obmedzení, ktorých súčasťou je aj zákaz oteckov pri pôrode. Behom niekoľkých minút sa rozplynie jeden veľký sen = byť pri tom fyzicky spolu.

Sám som s mojou ženou v tejto situácii, prežívam to isté čo mnohí z vás.

Nie je dôležité čo sa stane (to často neovplyvníme), ale ako na to zareagujeme - to ovplyvniť môžeme.

Údajne máme päť zmyslov, ktorými vnímame realitu. Žiadny z nich pri tom nebude môcť byť.

Je potrebné vybudovať ďalší - šiesty zmysel. Veľa mudrcov hovorí, že čas a priestor neexistuje. Pevne verím, že nech bude vzdialenosť medzi nami akákoľvek rovnako ju prekročíme spojením našich sŕdc cez lásku. Tú lásku, vďaka ktorej to všetko začalo. V priebehu pôrodu budem v jednom veľkom láskyplnom zámere (myšlienke). LÁSKA - šiesty zmysel.

Nemožné je len to, čo za nemožné považujeme.

Vo vesmíre chyby neexistujú, vo vesmíre nie sú náhody ani chaos.

Deti ktoré prichádzajú na svet v tejto dobe, sú deti z hviezd. Sú to deti, ktoré prinášajú hlboké posolstvo o tom, že život má svoju vlastnú cestu a svoj vlastný poriadok ...

Tento článok by som rád venoval svojej statočnej žene.

Spoločne to zvládneme.